Срочно нужно! Найдите НОК (18, 12, 40, 60). ПЛИИИз
Математика
Срочно нужно! Найдите НОК (18, 12, 40, 60). ПЛИИИз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 = 2*3*3 12 = 2*2*3 40 = 2*2*2*5 60 = 2*2*3*5 НОК (18; 12; 40; 60) = 2³ * 3² * 5 = 360
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Литература