Напишите сочинение о выдающихся спортсменов северского района

Гость: Гость:

Из всех праздников в году мне больше всего нравятся два - день рождения и Новый год, но Новый год, наверное, больше, потому что празднуешь его не только ты один, но и все твои друзья, знакомые и вовсе не знакомые тебе люди. От этого на душе становится еще радостнее и торжественнее, и чем ближе к концу декабря, тем больше замирает сердце в предвкушении чудес и подарков. Я давно уже не верю в Деда Мороза и Снегурочку, но без них какой же Новый год?! Поэтому и радуешься, как старым знакомым, их появлению на экранах телевизоров, на прилавках с игрушками, на открытках и на рекламных щитах. А чудесный запах новогодней елки и мандаринов? Разве может с ним что-то сравниться? Он наполняет не только нашу квартиру, но и весь дом, весь город! Кажется, не будь этого запаха - и не было бы праздника с его сюрпризами и неожиданностями, нетерпеливым ожиданием полночи и многочасовым салютом за окном. А вечер 31 декабря не похож ни на один из остальных вечеров года. Стол уже накрыт, но мы еще не садимся - ждем гостей. Мама в нарядном платье, пахнущая легкими духами, немного неузнаваемая с новой прической, вместе с бабушкой заканчивает последние приготовления на кухне. Папа по телевизору смотрит праздничный концерт, а я курсирую от елки к печке, чтобы быть в курсе всех событий. Но вдруг - такой долгожданный и такой неожиданный звонок в дверь! Мы наперегонки бросаемся открывать. Шум, смех, конфеты, подарки, поздравления! Это наши первые гости. А дядя Миша, конечно же, делает вид, что вовсе меня не замечает, шагает сразу к наряженной, мигающей огоньками елке и начинает выкладывать под нее большие и маленькие коробочки, обернутые яркой нарядной бумагой. Сгорая от любопытства, я начинаю слоняться рядом с елкой, но дядя Миша весело грозит мне пальцем - до Нового года еще есть время. Вот он какой - Новый год, волшебный и радостный праздник.