Решить уравнение(246+m)-72=643
Математика
Решить уравнение(246+m)-72=643
Ответ(ы) на вопрос:
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246+m-72=643 m=643+72-246 m=469
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Литература