Решить уравнение(246+m)-72=643

Математика
Решить уравнение(246+m)-72=643
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
246+m-72=643 m=643+72-246 m=469
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