В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти лет В) ...

Право
В каких случаях к участию в деле об административном правонарушении привлекаются законные представители? А) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 16-ти лет Б) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 18-ти лет В) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 14-ти лет Г) Правонарушение совершено лицом, не достигшим 15-ти лет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде подходит А но и может В
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