Полный синтаксический разбор предложения: Язык, принадлежащий народу, и речь, св??йственная определённому человеку, - далеко не одно и то же.

Русский язык
Полный синтаксический разбор предложения: Язык, принадлежащий народу, и речь, св??йственная определённому человеку, - далеко не одно и то же.
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Автор: Гость
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Гость:
Повествовательное, невоскл. простое, двусоставное, распр., осложнено причастными оборотами и однородными подл.
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