Полный синтаксический разбор предложения: Язык, принадлежащий народу, и речь, св??йственная определённому человеку, - далеко не одно и то же.

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Полный синтаксический разбор предложения: Язык, принадлежащий народу, и речь, св??йственная определённому человеку, - далеко не одно и то же.

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