Как различать малые,средние и большие социальные группы?:)
Обществознание
Как различать малые,средние и большие социальные группы?:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малая группа - люди, объединены общими целями, интересами и постоянно взаимодействуют между собой( группа студентов, семья, бригада) Средние - подразделяются на первичные(малые групппы образ по симпатии, брачно семейные связи)семья, друзья и вторичные(имеют эмоциональный контакт) спортивная команда или отделения солдат, где идет внутренние разделение на еще меньше группы лиц Большие - отдельные их члены могут не быть лично знакомы друг с другом (полит.партия. жители Львова),свойственны косвенные социальные взаимодействия
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