Лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. У моего друга мягкий характер.На столе леж??т мягкий хлеб.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы. Спишите те предложения,в которых многоз...
Русский язык
Лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. У моего друга мягкий характер.На столе леж??т мягкий хлеб.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы. Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадь бежит рысью,На столе лежит мягкий хлеб,Горят в печи дрова,На стене. весит ковёр.
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