Лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. У моего друга мягкий характер.На столе леж??т мягкий хлеб.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы. Спишите те предложения,в которых многоз...

Русский язык

Лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. У моего друга мягкий характер.На столе леж??т мягкий хлеб.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы. Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении.

Автор: Гость