Найди в интернете женские портреты разных художников подбери к ним музыкальные и литературные произведения! ОЧЕНЬ НАДО! СРОЧНО! ДАМ 99 БАЛЛОВ
Музыка
Найди в интернете женские портреты разных художников подбери к ним музыкальные и литературные произведения! ОЧЕНЬ НАДО! СРОЧНО! ДАМ 99 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для первой картины медленную красивую классику - не могу здесь вставить - не получается, а для второй торжественную красивую музыку
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