Помогите пожалуйста решить, условие на фотографии. Прошуу Углы переписал из усл??вия, условие у учителя, мы еще проверили все сходится Скорее всего(то что 2 разные задачи)

Гость: Гость:

Векторы будут перпендикулярными, если их скалярное произведение равно нулю. Значит а⊥b и а·b=2; b⊥с тогда b·с= 0 (это все векторы, черту сверху не умею печатать). Скалярное произведение векторов а·с=|а|·|с|·cos60°=4·1·0,5=2/ |m|=4-2+1=3; |n|=8+2+1=11. cosα=(0+0+2)/|m|·|n|=2/33. (α - угол между векторами m и n). α = 86,5° (на калькуляторе) Рисунок невозможно сделать, в пространстве все будет искаженно, примерно будет выглядеть как три ребра пирамиды, углы будут искаженными (Можешь попробовать с тремя карандашами вместо векторов(