Срочно!!!!! 2 вариант,что можете решите,пожалуйста
Математика
Срочно!!!!! 2 вариант,что можете решите,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) при Х равен 12 2)1. 2а^3/5b 2.4y-1/y 3.y-2/3 4. x-4/x+4
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