Прочитайте.Где пропущены запятые? Ходит по лесу осень развешивает по кустам и тр??вам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки. Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах ...

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Прочитайте.Где пропущены запятые? Ходит по лесу осень развешивает по кустам и тр??вам хрустальные сети паутины убирает в золото осинки и берёзки. Первые палые листья запестрели на влажных дорогах на тихих потемневших водах речных заливов. Спишите,вставляя пропущенные запятые.Проверьте себя. Какие слова употреблены в тексте в переносном значении? Подчеркни главные члены предложения.Выделите в словах первого предложения окончания.а где дальше

Автор: Гость