Помогите пожалуйста надо хоть на 4 лол буквой а
Математика
Помогите пожалуйста надо хоть на 4 лол буквой а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t=10м. V=90м/мин. S2=300м. Найти: S=? Решение: S1=v*t=90м/мин*10м.=900м. S=300м+900м=1200м Ответ: S=1200м
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