Найти СПП и сказать какое например 1)Там Союз Как это и напишите какое Спп Срочно н??до!) 1)Надо писать так,как Пушкин писал. 2)Для того чтобы научиться говорить правду,надо научиться говорить её самому себе. 3)Если солнце н...
Русский язык
Найти СПП и сказать какое например 1)Там Союз Как это и напишите какое Спп Срочно н??до!) 1)Надо писать так,как Пушкин писал. 2)Для того чтобы научиться говорить правду,надо научиться говорить её самому себе. 3)Если солнце не патушат,будут зайчики всегда . 4)Не ветра на земле ,не тучь на бледно своде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) предложение СП........
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