Здравствуйте. расскажите пожалуйста правила почему в слове- сброшюровать пишится буква "ю"?? Заранее спасибо))

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Здравствуйте. расскажите пожалуйста правила почему в слове- сброшюровать пишится буква "ю"?? Заранее спасибо))

Автор: Гость