Здравствуйте. расскажите пожалуйста правила почему в слове- сброшюровать пишится буква "ю"?? Заранее спасибо))

Русский язык
Здравствуйте. расскажите пожалуйста правила почему в слове- сброшюровать пишится буква "ю"?? Заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это исключение как и парашют, жюри и брошюра Хорошей Учёбы!
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