Как сделать морфологический разбор слова соседнем?
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Как сделать морфологический разбор слова соседнем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседнем--прилагательное 1.( в каком? ) соседнем НАЧ. ФОРМА-СОСЕДНИЙ 2. Постоян. призн. -относительное Непостоянн: мужск. род, единст. число, Предложн. падеж 3.НА КАКОМ? соседнем---в предлож. ОПРЕДЕЛЕНИЕ-волнистой.
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