Помогите решить Найти время движения лодки между присланными A B по течению и прот??в течения реки,если расстояние AB равно 45км/ч,скорость лодки-7км/в,а скорость течения реки 2км/ч

Алгебра

Помогите решить Найти время движения лодки между присланными A B по течению и прот??в течения реки,если расстояние AB равно 45км/ч,скорость лодки-7км/в,а скорость течения реки 2км/ч

Автор: Гость