Помогите решить Найти время движения лодки между присланными A B по течению и прот??в течения реки,если расстояние AB равно 45км/ч,скорость лодки-7км/в,а скорость течения реки 2км/ч
Алгебра
Помогите решить Найти время движения лодки между присланными A B по течению и прот??в течения реки,если расстояние AB равно 45км/ч,скорость лодки-7км/в,а скорость течения реки 2км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По течению: 45 : (7+2) = 45 : 9 = 5часов против течения: 45 : (7-2) = 45 : 5 = 9часов
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