Розписати: x²+25y² плиз очень надо
Алгебра
Розписати: x²+25y² плиз очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+5y) (x+5y) формула сокращенного умножения
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