1)Кто, как и когда объедений Германию? Какое значение имело это событие для Германии. 2)Дайте оценку международному порядку " Венская система" 3) Какая из стран Западной Европы (в 18-19 веках) была наиболее развита. Мнением ...
История
1)Кто, как и когда объедений Германию? Какое значение имело это событие для Германии. 2)Дайте оценку международному порядку " Венская система" 3) Какая из стран Западной Европы (в 18-19 веках) была наиболее развита. Мнением обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьединение Германии какое? Первое или второе по счету? Если первое, то по большей части это дело рук Отто фон Бисмарка.
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