1)Кто, как и когда объедений Германию? Какое значение имело это событие для Германии. 2)Дайте оценку международному порядку " Венская система" 3) Какая из стран Западной Европы (в 18-19 веках) была наиболее развита. Мнением ...

История

1)Кто, как и когда объедений Германию? Какое значение имело это событие для Германии. 2)Дайте оценку международному порядку " Венская система" 3) Какая из стран Западной Европы (в 18-19 веках) была наиболее развита. Мнением обоснуйте

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