Задание:подчеркнуть буквы,которыми обозначены твёрдые согласные звуки Молодые д??тлы ловко цепляются за стенки своими острыми когтями и вылезают из гнезда.

Русский язык

Задание:подчеркнуть буквы,которыми обозначены твёрдые согласные звуки Молодые д??тлы ловко цепляются за стенки своими острыми когтями и вылезают из гнезда.

Автор: Гость