Задание:подчеркнуть буквы,которыми обозначены твёрдые согласные звуки Молодые д??тлы ловко цепляются за стенки своими острыми когтями и вылезают из гнезда.
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Задание:подчеркнуть буквы,которыми обозначены твёрдые согласные звуки Молодые д??тлы ловко цепляются за стенки своими острыми когтями и вылезают из гнезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Млд тл лвк цпт з тн св стр кг влзт з гзд
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