Фразеология например

Русский язык
Фразеология например
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеология (от греч. φράσις — выражение и греч. λογος — понятие, учение) — раздел теоретической лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и выражения — фразеологические единицы, совокупность фразеологических единиц какого-либо языка также называется его фразеологией. Например: бить баклуши, как кот наплакал, заячья душа и т. Д.
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