Фразеология например

Гость: Гость:

Фразеология (от греч. φράσις — выражение и греч. λογος — понятие, учение) — раздел теоретической лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и выражения — фразеологические единицы, совокупность фразеологических единиц какого-либо языка также называется его фразеологией. Например: бить баклуши, как кот наплакал, заячья душа и т. Д.