Пожалуйста, придумайте и закончите текст десятью предложениями -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Роняет лес багряный свой узор. Пе...

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Осень..Первый месяц осени похож на хитрого лиса.А почему?Потому что..Вроде бы день теплый,но вмиг похолодает...Солнце выглянуло...И вдруг скрылось за темной тучей..Роняет лес багряный свой узор.Опадают листья,из-за сильного ветра,падают ветви могучих деревьев..Реже виднеется зеленый цвет,на деревьях.Все покрыто "золотом"... Осень..Пришла.. Знаю,хрень,но все ж..Буду рада,если помогу...