Напишите сочинение на тему " Менің сүйікті асым"
Қазақ тiлi
Напишите сочинение на тему " Менің сүйікті асым"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті асым-бешбармақ. Бұл қазақтын ұлттық тағамы. Анам бешбармақты өте дəмді əзірлейді. Бешбармақ еттен,қамырдан жасалады.Менің отбасым бешбармақты əр мейрамға дайындайды.
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