Як змінити частка, якщо ділене збільшити в 6 разів, а дільник збільшити в 2 рази?
Математика
Як змінити частка, якщо ділене збільшити в 6 разів, а дільник збільшити в 2 рази?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частка збільшиться у 3 рази
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