Помогите решить задачу : Игнату сейчас вчетверо больше лет , чем было его его сестре в тот момент , когда она была в двое младше его . сколько лет сейчас Игнату если через 15 лет ему и сестревместе будет 100 лет
Математика
Помогите решить задачу : Игнату сейчас вчетверо больше лет , чем было его его сестре в тот момент , когда она была в двое младше его . сколько лет сейчас Игнату если через 15 лет ему и сестревместе будет 100 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возраст сестры -х . Игната - 2х, сейчас Игнату - 4х. а сестре сейчас - 3х, через 15 лет: Игнату 4х+15. а сестре 3х+15, вместе им 100. уравнение: 4х+15+3х+15=100. отсюда 7х=70. х=10. сейчас Игнату 4х=40 лет
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