Помогите решить задачу : Игнату сейчас вчетверо больше лет , чем было его его сестре в тот момент , когда она была в двое младше его . сколько лет сейчас Игнату если через 15 лет ему и сестревместе будет 100 лет

Математика

Помогите решить задачу : Игнату сейчас вчетверо больше лет , чем было его его сестре в тот момент , когда она была в двое младше его . сколько лет сейчас Игнату если через 15 лет ему и сестревместе будет 100 лет

Автор: Гость