Помогите срочно по информ 7 класс
Информатика
Помогите срочно по информ 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) оперативная: а, в, г, ж; внешняя ; б, д, е. 4) флешка , жёсткий диск ,cd-диск , dvd-диск ,дискета. 5)cd-r одноразовый , cd-rw многоразовй ,cd-row устройство для чтения дисков 2 и 3 не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зробити кросворд по математиці 5 клас на українській мові на тему многокутник та його периметр, рівні фігури
Математика
Помогите решить задачу : Игнату сейчас вчетверо больше лет , чем было его его сестре в тот момент , когда она была в двое младше его . сколько лет ...
Английский язык