Помогите срочно по информ 7 класс

Гость: Гость:

1) оперативная: а, в, г, ж; внешняя ; б, д, е. 4) флешка , жёсткий диск ,cd-диск , dvd-диск ,дискета. 5)cd-r одноразовый , cd-rw многоразовй ,cd-row устройство для чтения дисков 2 и 3 не знаю