Помогите срочно по информ 7 класс

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Помогите срочно по информ 7 класс
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Гость:
1) оперативная: а, в, г, ж;     внешняя ; б, д, е. 4) флешка , жёсткий диск ,cd-диск , dvd-диск ,дискета. 5)cd-r одноразовый , cd-rw многоразовй ,cd-row устройство для чтения дисков  2 и 3 не знаю
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