Перевести числа 170 175 180 185 в шестнадцатеричную систему!Информатика

Гость: Гость:

Сначала переведи в двоичную, дальше используй таблицу перевода в 16с/с: 0000=0; 0001=1; 0010=2; 0011=3; 0100=4; 0101=5; 0110=6; 0111=7; 1000=8; 1001=9; 1010=A; 1011=B; 1100=C; 1101=D; 1110=E; 1111=F Ответ: AA, AF, B4, B9.