Катя ежедневно записывает датут и вычисляет произведение написанных цифр . Напри??ер , 6-го сентября она записала 06.09 и вычислила произведение 0*6*0*9=0. какое самое большое произведение она может получить?

Математика

Катя ежедневно записывает датут и вычисляет произведение написанных цифр . Напри??ер , 6-го сентября она записала 06.09 и вычислила произведение 0*6*0*9=0. какое самое большое произведение она может получить?

Автор: Гость