Катя ежедневно записывает датут и вычисляет произведение написанных цифр . Напри??ер , 6-го сентября она записала 06.09 и вычислила произведение 0*6*0*9=0. какое самое большое произведение она может получить?
Математика
Катя ежедневно записывает датут и вычисляет произведение написанных цифр . Напри??ер , 6-го сентября она записала 06.09 и вычислила произведение 0*6*0*9=0. какое самое большое произведение она может получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29.12-2*9*1*2=36 наибольшее произведение.
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