Какое это свойство? 137-c-27=137-(с+27)=137-(27+с)=137-27-с=110-с
Черчение
Какое это свойство? 137-c-27=137-(с+27)=137-(27+с)=137-27-с=110-с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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