Русский 3 класс упр 109

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Русский 3 класс упр 109
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. синяк -сущ.,синий-прилаг.,синенький - прилаг.,синить -глаг. везде корень син 2. солить - глаг., соль- сущ., соленый - прилаг. везде корень сол 3. сад-сущ., садовник - сущ., садовый - прилаг. везде корень сад 4. светить - глаг., свет - сущ., светлый - прилаг. везде корень свет 5. звонить - глаг., звон - сущ., звонкий - прилаг. везде корень звон
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