Русский 3 класс упр 109

Гость: Гость:

1. синяк -сущ.,синий-прилаг.,синенький - прилаг.,синить -глаг. везде корень син 2. солить - глаг., соль- сущ., соленый - прилаг. везде корень сол 3. сад-сущ., садовник - сущ., садовый - прилаг. везде корень сад 4. светить - глаг., свет - сущ., светлый - прилаг. везде корень свет 5. звонить - глаг., звон - сущ., звонкий - прилаг. везде корень звон