Даю 50 баллов!!! У Вани есть несколько кубиков 5х5х5 и один кубик 1х1х1. Сможет ли он обложить маленький кубик большими со всех сторон вплотную к нему?

Математика
Даю 50 баллов!!! У Вани есть несколько кубиков 5х5х5 и один кубик 1х1х1. Сможет ли он обложить маленький кубик большими со всех сторон вплотную к нему?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Без специальных приспособлений - нет, так как кубики не будут прилегать и держаться. выполнимо только для 4 из 6 сторон.
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