Даю 50 баллов!!! У Вани есть несколько кубиков 5х5х5 и один кубик 1х1х1. Сможет ли он обложить маленький кубик большими со всех сторон вплотную к нему?

Математика

Даю 50 баллов!!! У Вани есть несколько кубиков 5х5х5 и один кубик 1х1х1. Сможет ли он обложить маленький кубик большими со всех сторон вплотную к нему?

Автор: Гость