Площадь квадрата равна 256 см в квадрате чему равна его сторона

Математика
Площадь квадрата равна 256 см в квадрате чему равна его сторона
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Ответ(ы):
Гость:
256:4=64см в квадрате
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