Привет, помоги пожалуйста написать сочинение на 8-10 предложений Тема: Идеальная ??омната для подростка помогите пожалуйста за правильность ответа даю еще 20 балов
Литература
Привет, помоги пожалуйста написать сочинение на 8-10 предложений Тема: Идеальная ??омната для подростка помогите пожалуйста за правильность ответа даю еще 20 балов
Ответ(ы):
Гость:
Правильная комната для подростка это не сильно темные оттенки в комнате ,больше ярких и пестрых красок.У каждого подростка должен быть компьютер и всякие аксессуары к нему.У подростка должен быть шкаф подходящий к интерьеру комнаты .Правильная ортопедическая кровать.Непосредственно стол за которым подросток будет делать уроки.И еще много всяких безделушек... Больше не знаю дополни как-нибудь)
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