Иван собирает диски с играми. После того, как он отдал 12 дисков младшему брату, у него осталась половина дисков. Сколько дисков было у Ивана первоначально? Ответ:

Математика

Иван собирает диски с играми. После того, как он отдал 12 дисков младшему брату, у него осталась половина дисков. Сколько дисков было у Ивана первоначально? Ответ:

Автор: Гость