Иван собирает диски с играми. После того, как он отдал 12 дисков младшему брату, у него осталась половина дисков. Сколько дисков было у Ивана первоначально? Ответ:

Математика
Иван собирает диски с играми. После того, как он отдал 12 дисков младшему брату, у него осталась половина дисков. Сколько дисков было у Ивана первоначально? Ответ:
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Автор: Гость
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Гость:
12*2=24 (дис.) Ответ 24 диска было у Ивана первоначально
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