Помогите: предложения с метафорами и сравнениями.

Литература
Помогите: предложения с метафорами и сравнениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Метафора:  Когда я увидела, что он вырвал все мои цветы с грядок, у меня чуть глаза не выпали от шока. Сравнение: На войне деревья, как люди, имеют каждое свою судьбу. 
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