Помогите: предложения с метафорами и сравнениями.
Литература
Помогите: предложения с метафорами и сравнениями.
Ответ(ы):
Гость:
Метафора: Когда я увидела, что он вырвал все мои цветы с грядок, у меня чуть глаза не выпали от шока. Сравнение: На войне деревья, как люди, имеют каждое свою судьбу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитайте. Вставьте в слова пропущенные буквы. Целый ден_ сегодня ш_ю. Я отдела вс?? сем_ю. Вызывает удивлён_е прилежание тюлен_е: целый ден_ лежи...
Математика