Помогите написать сообщение на тему:" атмосферное давление в живой природе")))))

Физика
Помогите написать сообщение на тему:" атмосферное давление в живой природе")))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Атмосферное давление в живой природе многие животные имеют присоски действие которых основано на использовании атмосферного давления это древесные лягушки, мухи, рыбы прилипалы- они с помощью специальных карманов регулируют степень прилипания к поверхности, увеличивая или уменьшая глубину карманов.Слон когда пьет опускает хобот в воду и втягивая воздух, вода под действием атмосферного давления заливается в хобот, слон поднимает хобот и выливает себе в рот
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