При двукратном бросании игрального кубика с сумме выпало 9 очков. Найдите вероятн??сть того, что в первый раз выпало меньше 5 очков.
Алгебра
При двукратном бросании игрального кубика с сумме выпало 9 очков. Найдите вероятн??сть того, что в первый раз выпало меньше 5 очков.
Ответ(ы):
Гость:
Если всего в сумме 9 очков, а в первый раз выпало меньше 5 очков, то выпасть могли только 3 или 4 очка, т.к. только в этих случаях за 2 раза могло выпасть 9 очков (3+6 и 4+5) значит, благоприятных исхода 2, всех вариантов исхода 6, значит, вероятность 2/6 или же 1/3.
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