Отгадайте загадки: По голубому блюду золотое яблоко катается. (______) По синему мо??ю золотая уточка плывёт. (____ и ____)
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Отгадайте загадки: По голубому блюду золотое яблоко катается. (______) По синему мо??ю золотая уточка плывёт. (____ и ____)
Ответ(ы):
Гость:
1.Солнце 2.луна и небо
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