Найди площадь земельного участка прямоугольной формы,если ширина его - 200 метров,а человек, проходящий в минуту 80 метров пути,обходит этот участок по периметру за 12минут.

Математика

Найди площадь земельного участка прямоугольной формы,если ширина его - 200 метров,а человек, проходящий в минуту 80 метров пути,обходит этот участок по периметру за 12минут.

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