Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!
Алгебра
Даю 50 баллов!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1=(п/3)+2пk,k принадлежит Z t2=(5п/6)+2пk,k принадлежит Z t3=(-п/4)+2пk,k принадлежит Z t4=(3п/2)+2пk,k принадлежит Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему Лиза слушая рассказ Насти постоянно её перебивает и почему Насте хочется подробно рассказывать о деталях которые Лизе не интересны?Как автор
Литература
Русский язык
Помогите пожалуйста! Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. БЕСШУМНО И ПОКОРНО это что: наречие, прилаг., сущ. и так далие
Окружающий мир
Другие предметы