ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик.Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики то в нем оказалось 5 цветков.Сколько выпускников было в школ...

Математика

ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик.Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики то в нем оказалось 5 цветков.Сколько выпускников было в школе?Решите уравнением

Автор: Гость