ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик.Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики то в нем оказалось 5 цветков.Сколько выпускников было в школ...
Математика
ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик.Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики то в нем оказалось 5 цветков.Сколько выпускников было в школе?Решите уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x выпускников было на вечере, тогда букетов 114+2x =5x 3x=114 x=38 Ответ: 38 выпускников было в школе.
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