Положительные и отрицательные последствия раздробленности руси в полит.жизни в эконом.жизни и в развитие культуры
История
Положительные и отрицательные последствия раздробленности руси в полит.жизни в эконом.жизни и в развитие культуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные- появление новых торговых путей , расцвет городов в удельных землях отрицательные постоянные междоусобицы и раздробленность городов в общем обороноспособность ослабла всей страны
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