Устройство вселенной Галилео Галилей

География
Устройство вселенной Галилео Галилей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гелиоцентрическая система мира — представление о том, что  Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается  Земля и другие  планеты 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Купили пачку поваренной соли 1 кг. Какое количество вещества NaCl там содержится. Ск??лько в 1991 году стоил 1 моль если 1 кг стоил 10 копеек. Скол...
Ответить
Английский язык
Как переводится слово помощ
Ответить
Другие предметы
В воспитанном обществе нужно
Ответить
Қазақ тiлi
Тест комектесиниздерши 4 сынып
Ответить
Математика
Найдите значение суммы: 6+(-13)
Ответить