Устройство вселенной Галилео Галилей
География
Устройство вселенной Галилео Галилей
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Гость:
Гелиоцентрическая система мира — представление о том, что Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращается Земля и другие планеты
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