Найдите значение суммы: 6+(-13)
Математика
Найдите значение суммы: 6+(-13)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ это вариант =-7
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