Какие мысли вызвала у вас новелла. Матео Фартуно

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Эта небольшая новелла - о типичной жизни типичного корсиканца, слегка нечистого на руку, хотя он уже десять лет не стрелял в людей, и прекрасного стрелка. Корсиканца, для которого законы гостеприимства стоят гораздо выше государственных законов. У которого есть свои собственные моральные принципы, которые позволяют убить собственного десятилетнего сына за то, что тот выдал человека, попросившего у него крова. Дикость для нас, современных читателей, а это ведь правда было, и относительно недавно. И это так... странно. Это же совсем-совсем другие люди, абсолютно непонятные.