Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива
Физика
Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=100 кг q1=14000 Дж/кг q2=120*10^6 Дж/кг m2-? Q1=Q2 m1q1=m2q2 m2=m1q1/q2 m2=100*14000/120*10^6=1.17*10^-2 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Математика
Отметьте числа на координатном луче 5/6 ,3/4, 5/12, 13/12, 7/6, 5/4 каким удобно выбрать единичный отрезок?