Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива

Физика
Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=100 кг q1=14000 Дж/кг q2=120*10^6 Дж/кг m2-?         Q1=Q2    m1q1=m2q2     m2=m1q1/q2   m2=100*14000/120*10^6=1.17*10^-2 кг
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