Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива

Физика

Каким количеством водорода можно заменить 100 кг торфа, чтобы получить такое же к??личество теплоты, выделившееся при полном сгорании? Торф=14000 Дж/кг это энергия выделяющаяся при сжигании 1г топлива

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