АВ и СD – хорды окружности (смотрите рисунок). АМ = 6, ВМ = 4, СМ = 3. Найдите DМ.
Геометрия
АВ и СD – хорды окружности (смотрите рисунок). АМ = 6, ВМ = 4, СМ = 3. Найдите DМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 см. - 3 см. = 7 см.
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