Отметьте числа на координатном луче 5/6 ,3/4, 5/12, 13/12, 7/6, 5/4 каким удобно выбрать единичный отрезок?

Гость: Гость:

Приведём дроби к общему знаменателю: 5/6 = 10/12 3/4 = 9/12 5/12 = 5/12 13/12 = 13/12 7/6 = 14/12 5/4 = 15/12 За единичный отрезок лучше выбрать 12 клеток. От начала луча точки 0, нужно отложить 10 клеток (5/6) 9 клеток (3/4) 5 клеток ( 5/12) 13 клеток ( 13/12) 14 клеток ( 14/12) 15 клеток( 5/4)