Каз яз Жагдат : досын екеуйн гамбургер сататын дукеннйн жанында турсындар ..........
Қазақ тiлi
Каз яз Жагдат : досын екеуйн гамбургер сататын дукеннйн жанында турсындар ..........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кырып сатып алу керек .
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