По образцу например:мама-это любовь кинотеатр,скворешник, cпортсмен,синтаксический разбор,территория,терраса,участвовать,капитан,рекомендация,кандидатура. СРОЧНО!!! МОГУ ЕЩЁ ПРИМЕР ПРИВЕСТИ: ПРИРОДА-КРАСОТА
Русский язык
По образцу например:мама-это любовь кинотеатр,скворешник, cпортсмен,синтаксический разбор,территория,терраса,участвовать,капитан,рекомендация,кандидатура. СРОЧНО!!! МОГУ ЕЩЁ ПРИМЕР ПРИВЕСТИ: ПРИРОДА-КРАСОТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинотеатр - это удовольствие ,скворешник- помощь,спортсмен- здоровый образ жизни ,территория- место,терраса - балкон ,капитан - главный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
В корзине было 15 груш сначала из нее взяли 7 груш а потом положили в неё неизвестно?? количество груш в результате В корзине получилось 34 груш. С...
Русский язык
Произношение названия какой из этих станций Московского метро изменилось к концу 90-х годов из за одной особенности русской орографии? (А) Красносе...
Математика