Как меняется Заяц-русак летом и зимой?
Биология
Как меняется Заяц-русак летом и зимой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой шерсть белеет,чтоб прятаться в снегу, летом сереет-коричневеет,чтоб прятаться на земле
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